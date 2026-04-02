В Челябинске заключенные рисуют на стекле от стресса

В Челябинской области заключенные в рамках борьбы со стрессом рисуют на стекле. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН региона, необычный способ помощи осужденным практикуется в ИК № 1. Метод, получивший название «прозрачный мольберт», практикуют психологи. Суть заключается в том, что рисунок создается на прозрачном стекле, а ошибки убираются обычной влажной салфеткой. Это избавляет от страха сделать что‑то не так.

«Это развивает способность к самопознанию и выражению подавленных эмоций. Методика обладает мощным терапевтическим эффектом: на символическом уровне человек может выразить целый спектр переживаний – от страха и обиды до радости и любви», – говорит старший психолог ИК‑1 Кирилл Жиронкин.

Занятия проходят индивидуально и в группах. Работа с цветом и формой помогает разрешать внутренние конфликты и переходить в более ресурсное состояние, сообщает 1obl.ru.

Челябинск, Елена Васильева

