Магнитогорский меткомбинат успешно развивает свой маркетплейс и колл-центр для клиентов

Магнитогорский металлургический комбинат 1 апреля 2021 года открыл маркетплейс MMK-MARKET. Современная платформа для покупки и доставки продукции обеспечила существенный рост доли онлайн-продаж и сократила цепочку движения продукции от производителя до конечного клиента.

Запущенная в рамках стратегической инициативы «Фокус на клиента» платформа позволила автоматизировать продажи и улучшить клиентский сервис. На маркетплейсе представлена как продукция ММК, так и других предприятий Группы. Электронная торговая площадка изначально была ориентирована на конечного покупателя как в В2В, так и в В2С-сегменте. Именно разделение розничных и оптовых продаж и наличие В2С-кабинета стало ключевым отличием маркетплейса ММК от других цифровых решений, представленных на рынке.

Сегодня цифровой канал сбыта является важным направлением работы Торгового дома ММК, который выступает оператором MMK-MARKET. В 2025 году объем реализации металлопродукции через маркетплейс увеличился на 61% по сравнению с предыдущим годом, и превысил 240 тысячи тонн. Число заказов выросло на 31%, новых клиентов – почти на тысячу. За пять лет показатель продаж преодолел отметку в 522 тысячи тонн продукции, сообщили «Новому Дню» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Одновременно с маркетплейсом начал работу единый контакт-центр поддержки клиентов сбытовой компании. За пять лет его специалисты приняли более 30 тысяч звонков. Полный цикл обработки звонка, включая консультацию и фиксацию данных, не превышает пять минут. Онлайн-чат MMK-MARKET позволяет клиентам получать ответы на вопросы в режиме реального времени.

Электронная торговая площадка ММК не раз отмечена экспертным сообществом за функциональность и технические решения. Маркетплейс стал лауреатом конкурса на «Лучший интернет-проект 2022 года среди металлургических и металлоторговых компаний России и стран СНГ», а также вошел в число победителей конкурса «Проект года» в номинации «Лучшее отраслевое решение», проводимого профессиональным сообществом Global CIO.

Магнитогорск, Елена Васильева

