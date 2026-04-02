В Челябинской области пойман 18-летний оператор сим-боксов мошенников

В Челябинской области полиция и ФСБ поймали очередного оператора сим-боксов мошенников.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУВД по Челябинской области, оперативно-разыскные мероприятия проводились на территории Челябинска и Златоуста. В результате был задержан 18-летний уроженец республики Бурятия. Он входил в состав организованной группы.

Установлено, что для управления оборудованием использовалось специализированное программное обеспечение, позволяющее дистанционно настраивать и координировать работу терминалов.

В результате совместных действий сотрудников УФСБ и УБК по местам временного проживания фигуранта в Челябинске и Златоусте были обнаружены и изъяты два сим-бокса, а также порядка 250 сим-карт различных сотовых операторов. Кроме того, оперативники изъяли ноутбук, использовавшийся для удаленного управления терминалом, роутер и два мобильных телефона, один из которых применялся для массовой активации сим-карт.

Полицейские уже установили прямую связь задержанного с совершением тяжких преступлений, пояснили в пресс-службе ГУВД Челябинской области. Так, один из мобильных номеров, задействованных в работе изъятого сим-бокса, использовался для хищения денежных средств у жителя Ленинградской области. Следователем Отдела полиции «Центральный» ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика).

Челябинск, Елена Васильева

