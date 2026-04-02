Аэропорт Челябинска перешел на летнее расписание работы.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, в новом сезоне будут выполняться 13 внутренних рейсов по России и 8 в страны СНГ и за рубеж.

В частности, речь идет о 8 рейсах в Москву, и примерно в два раза меньше – в Санкт-Петербург. Из Челябинска также можно будет улететь в Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Махачкалу, Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Норильск, Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск.

Кроме того, будут выполняться рейсы в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Минск (Беларусь), Ош (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), а также в Анталью (Турция), Шарм-эш-Шейх и Хургада (Египет).

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

