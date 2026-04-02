Челябинцы в поликлиниках жалуются на дефицит лекарств

Жители Челябинска жалуются на дефицит некоторых лекарств. Как сообщает местное отделение «Народного фронта», в ходе опроса, проведенного в поликлиниках, выяснилось, что в регионе есть проблемы с обеспечением нудными препаратами.
После опроса родился такой список проблем:
– перебои с поставками льготных препаратов в аптеки, лекарства ждут по несколько недель;
– предлагаемые аналоги из наличия не устраивают многих пациентов по эффективности действия;
– чаще всего отсутствуют препараты для диабетиков и «сердечников»: они вынуждены покупать их за свой счёт, поскольку диагноз не позволяет прерывать приём лекарств;
– в месяц льготник может потратить в среднем 6 тысяч рублей на покупку препаратов из своего кармана.
В ОНФ пояснили, что данные опросы лягут в основу доклада президенту Владимиру Путину.
Челябинск, Елена Васильева
