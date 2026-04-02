НА ММК за год снизили вредные выбросы на 7,6 процента

На Магнитогорском металлургическом комбинате подвели итоги природоохранной деятельности. В 2025 году на решение экологических задач компания направила 10,7 млрд рублей. Валовые выбросы в атмосферу снизились на 7,6% по сравнению с 2024 годом или на 11,1 тыс. тонн, в том числе почти на 7 тыс. тонн по приоритетным загрязняющим веществам.

В 2025 году по сравнению с 2017 годом валовые выбросы уменьшились на 33% (или на 65,7 тыс. тонн), удельные – на 17,6% (или на 2,8 кг на тонну стали). Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны комбината в 2025 году снизилась на 23% по сравнению с 2024 годом, а комплексный индекс загрязнения атмосферы в Магнитогорске по итогам прошлого года составил 3,8 единицы, что соответствует низкому уровню загрязнения.

Основное влияние на снижение экологической нагрузки оказал запуск комплекса коксовой батареи №12, которая в 2025 году вышла на проектную мощность. Реализация этого проекта позволила вывести из работы 6 старых батарей и снизить выбросы в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год.

На проектную мощность в 2025 году вышла эстакада безводного охлаждения доменного шлака, что позволило снизить выбросы сероводорода в 10 раз, а его концентрацию на границе санитарно-защитной зоны на 42%. В 2025 году не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации сероводорода, а также жалоб местных жителей на его запах.

В прошлом году ввели в эксплуатацию 5 систем пылеподавления в цехе подготовки аглошихты и доменном цехе. Эффективность пылеподавления каждой системы составляет более 80%, сокращение выбросов пыли составило 250 тонн в год. Инвестиции в этот проект составили 270 млн рублей. Также в 2025 году введен в работу котел № 12-бис на ЦЭС ММК производительностью 260 тонн пара в час и КПД 93-96%. Общие инвестиции в этот проект составили 1,3 млрд рублей. Экологический эффект за счет вывода из работы 2-х устаревших котлов выразился в снижении выбросов оксида углерода на 200 тонн в год.

Продолжилась реализация проекта по реконструкции воздухонагревателей (ВН) в доменном цехе. В 2025 году завершена реконструкция ВН № 34 на доменной печи № 10. Всего в рамках проекта заменены четыре ВН из шести. Планируемый объем инвестиций на период 2021-2026 гг – 4,4 млрд рублей, ожидаемый экологический эффект от реконструкции каждого воздухонагревателя – снижение выбросов оксида углерода на 1050 тонн в год.

В 2025 году введена в промышленную эксплуатацию установка утилизации смазочно-охлаждающей жидкости прокатных цехов, что позволяет утилизировать до 15 тыс. тонн отходов в год. Инвестиции составили 900 млн рублей. С момента ввода установки в эксплуатацию переработано около 4,2 тыс. тонн отходов, получено 685 тонн котельного топлива. Продолжается строительство станции нейтрализации кислых стоков листопрокатного цеха №5, по завершению которого сбросы загрязняющих веществ снизятся на 5,1 тыс. тонн в год.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха ведется с помощью автоматизированных систем контроля источников выбросов. ММК первым из российских металлургических компаний сдал в эксплуатацию и верифицировал передачу данных с 35 автоматизированных систем, которые охватывают более 70% валовых выбросов всего комбината и в онлайн режиме направляют данные в Росприроднадзор.

В 2025 году ММК выполнил технический этап рекультивации Западного карьера горы Магнитной на площади 11,3 га. Всего рекультивировано 81,2 га – 52% от общей площади карьера.

Продолжилась работа по сохранению биологического разнообразия. В Магнитогорское водохранилище выпущено 50 тыс. мальков сазана, а на территории заповедника Аркаим благодаря ММК выпущено 10 занесённых в Красную книгу соколов-балобанов. Также с 2017 года в рамках программы озеленения высажено более 70 тысяч деревьев и кустарников.

Магнитогорск, Елена Васильева

