Директор НИИ год не платил налоги и страховые взносы, скрыв более 90 млн рублей

В Челябинской области директор НИИ год скрывал от налоговой деньги на обязательные взносы и отчисления.

Как стало известно в процессе расследования уголовного дела, 48-летний директор Челябинского научно-исследовательского института сельского хозяйства в общей сложности скрыл от ФНС 93,8 млн рублей.

«По версии следствия, в период с 30 июля 2024 по 30 апреля 2025 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у учреждения задолженности по налогам и страховым взносам, проведении налоговым органом мероприятий по принудительному взысканию, приостановлении операций по лицевым счетам, в целях сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, действуя через подчиненных, которые не знали о его преступном умысле, давал распоряжения контрагентам переводить средства, предназначенные для учреждения, напрямую другим контрагентам, минуя расчетные счета организации. Таким образом было переведено более 103 млн рублей. В результате действий обвиняемого государство недополучило денежные средства на сумму более 93,8 млн рублей», – говорится в пресс-релизе СК по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемого преступления предусматривает наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Дело будет рассматривать Чебаркульский городской суд.

Чебаркуль, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube