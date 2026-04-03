7 человек пострадали после схода вагонов поезда Москва – Челябинск

7 человек, по предварительным данным, пострадали после схода 7 вагонов пассажирского поезда Москва – Челябинск, сообщают оперативные службы. В из числе один ребенок. На месте работают 4 бригады скорой помощи, сотрудники центра медицины катастроф, развернут оперативный штаб.

РЖД направила на место схода дополнительные вагоны, чтобы эвакуировать пассажиров состава № 302 на станцию в Ульяновск.

Напомним, ЧП произошло в 06:26 мск в районе станции Бряндино. По информации СМИ, в поезде находились 415 пассажиров. Всего в составе было 15 вагонов, сошло с рельсов 7. Причина схода неизвестна.

Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка, пояснили в РЖД.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, добавили в компании.

Как сообщили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он связался с руководство РЖД и своим коллегой Алексеем Русских, который находится на месте происшествия. Налажено межведомственное взаимодействие.

Челябинск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

