Открыта горячая линия по сошедшему с рельсов поезду Челябинск – Москва

РЖД запустила горячую линию по поезду № 302, который сегодня сошел с рельсов в Ульяновской области.

СКР после схода семи вагонов возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба РЖД, для справок и оперативной помощи выделен единый номер информационного центра РЖД: 8 800 775-00-00, затем нажать кнопку 2. Звонки по России бесплатны с любых мобильных и стационарных телефонов.

Информационный центр РЖД работает круглосуточно. Операторы готовы оказывать помощь пассажирам, их родственникам, а также сотрудникам компании.

На данный момент известно, что после схода вагонов пострадало 7 человек, в том числе 1 ребенок. При этом, как сообщает портал 74.ru, в поезде ехали две группы детей: спортивная секция из города Златоуста Челябинской области (34 ребенка) и танцевальный коллектив «Веснушки» из Челябинска.

Напомним, ЧП произошло в 06:26 мск в районе станции Бряндино. По информации СМИ, в поезде находились 415 пассажиров. Всего в составе было 15 вагонов, сошло с рельсов 7. Причина схода неизвестна.

Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка, пояснили в РЖД.

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова, добавили в компании.

Как сообщили губернатор Челябинской области Алексей Текслер, он связался с руководство РЖД и своим коллегой Алексеем Русских, который находится на месте происшествия. Налажено межведомственное взаимодействие.

Челябинск, Елена Васильева

