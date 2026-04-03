Бизнесмен поставлял в больницы кислород, не имея разрешения на его производство

Челябинский бизнесмен набрал в больницах контракты и поставлял им кислород, не имея лицензии на эту деятельность.

Как сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области, директор коммерческой организации заключил 24 контракта с медицинскими учреждениями Челябинской области на поставку газообразного и жидкого медицинского кислорода. В период с 21 июня 2024 года по 3 октября 2024 года, зная об отсутствии у организации необходимой лицензии на производство медицинского кислорода, обвиняемый изготовил его на сумму более 11,9 млн рублей. Этот кислород был поставлен в медицинские учреждения региона и использовался для оказания помощи пациентам.

Согласно УК РФ, бизнесмену теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube