Температура батарей в Челябинске снижена до минимума

В Челябинске в связи с приходом тепла энергетики снизили до минимальных показателей температуру теплоносителя в батареях.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», на данный момент температура теплоносителя в системе теплоснабжения составляет 75°C. Дальнейшее снижение технически невозможно, потому что теплоноситель служит не только для нагрева радиаторов отопления, но и для нагрева водопроводной воды до горячей.

В «УСТЭК-Челябинск» напомнили, что отопительный сезон завершается после того, как среднесуточная температура воздуха не опускается ниже плюс восьми градусов тепла по Цельсию пять суток и более. По состоянию на 1 апреля включительно не было ни одного дня, когда среднесуточная температура достигала необходимых показателей.

В ресурсоснабжающей организации также пояснили, что поскольку отопительный сезон – явление комплексное, затрагивающее много предприятий, выключение подачи энергии с потеплением и обратное включение с приходом похолодания физически невозможно.

Отметим, что на следующей неделе в регионе похолодает, температура воздуха по ночам, согласно прогнозу, будет опускаться до -2 градусов по Цельсию, возможен снег.

Отопительный сезон на Южном Урале обычно завершается в мае.

Челябинск, Елена Васильева

