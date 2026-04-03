В Челябинской области у мальчика в руках взорвалась петарда

В Копейске у мальчика в руке взорвалась петарда. Как сообщают в соцсетях очевидцы, ЧП произошло в пятницу днем во дворе одного из жилых домов.

Как сообщили в ГУВД Челябинской области, предварительно установлено, что мальчик получил телесные повреждения от найденной петарды, в настоящее время ребенок госпитализирован.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Отметим, что петарды обычно актуальны у детей в предновогодний период и в праздничные каникулы. Однако в этом году увлечение ими перетекло и на весенний период. Товар пользуется большим спросом в отделах по продаже пиротехники, рассказали «Новому Дню» продавцы. Родители также покупают петарды детям на маркетплейсах.

Копейск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube