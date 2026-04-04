Губернатор назвал актуальное количество пострадавших после схода поезда в Ульяновской области

Общее число пострадавших при сходе вагонов поезда №302 Москва – Челябинск в Ульяновской области достигло 55 человек. Обновленные данные опубликовал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в соцсетях. По его словам, 17 человек были госпитализированы. Остальные получили помощь медиков амбулаторно. Два человека в больницах имеют несколько травм, их состояние оценивается как тяжелое, остальные – в состоянии легкой степени тяжести. У детей – только небольшие ссадины и ушибы.

Напомним, сход вагонов поезда с рельсов произошел утром 3 апреля. По имеющимся данным, причиной ЧП стал дефект рельсового полотна – в нем имелось расхождение.

Челябинск, Елена Васильева

