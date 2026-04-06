В Челябинской области на женщину напала рысь. Инцидент произошел в поселке Николаевка Варненского округа

в ночь с 4 на 5 апреля. Как рассказали в региональном министерстве экологии хищница, по всей видимости, покинула лет из-за голода. В Николаевке рысь решила поживиться фермерскими овцами, сообщает «Комсомольская правда».

Пострадавшая женщина получила несколько царапин. Вызванные на место происшествия врачи оказали ей помощь, от госпитализации жительница поселка отказалась.

Егеря и сотрудники минэколонии на следующий день пошли по следам рыси. Хищницу нашли мертвой. Судя по всему, она погибла от травм после стычки с собаками.

Сейчас образцы тканей животного изучают эксперты. Нужно понять, не страдала ли рысь от опасных инфекций, в том числе от бешенства.

«Домашний скот – более легкая добыча для хищников, которые уже в возрасте или больны, а потому не могут полноценно охотиться в своей естественной среде обитания, – объяснил представитель минэкологии Андрей Питовин. – При встрече с человеком здоровый дикий зверь убегает, если люди сами не провоцируют его на конфликт. Но когда речь идет о еде, хищник может начать бороться за нее даже с человеком, и это уже тревожный сигнал, который говорит о том, что животное, скорее всего, нездорово, и надо принимать меры».

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube