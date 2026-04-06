В Челябинской области зафиксированы первые ландшафтные пожары

В Челябинской области потушены первые в весенне-летнем сезоне этого года ландшафтные пожары. Как сообщает пресс-служба Авиалесоохраны, 5 апреля в районе Вахрушево и Долгодеревенского горела сухая трава, на тушении были задействованы 29 человек и 8 единиц техники.

Всего за воскресенье было зафиксировано несколько возгораний на землях Чебаркульского, Аргаяшского и Шершневского лесничеств. Огонь повредил 14 гектаров. Все пожары удалось потушить. Основная причина пожаров – человеческий фактор. Сухая трава способствует активном распространению огня.

Отметим, что с 3 апреля в Челябинской области объявлен пожароопасный сезон.

Челябинск, Елена Васильева

