Пассажир поезда Челябинск – Санкт-Петербург вытолкнул из вагона проводницу, не пустившую его покурить

Пассажир поезда Челябинск – Санкт-Петербург вытолкнул на пути проводницу. Женщина получила травмы и была госпитализирована.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры инцидент произошел в поезде № 149/150 Челябинск – Санкт-Петербург 30 марта. На станции Поназырево в Костромской области один из пассажиров захотел выйти покурить, но получил отказ от проводницы. Тогда он вытолкнул ее из тамбура прямо на железнодорожные пути. Как сообщает сообщество «1520. Все о железной дороге» в соцсети «ВКонтакте», у пострадавшей диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

Вытолкнув проводницу, мужчина начал угрожать начальнику поезда. 47‑летний житель Кировской области оказался неоднократно судим. Он была задержан полицией. В Отношении нарушителя возбуждено два уголовных дела – умышленное причинение вреда здоровью человека из хулиганских побуждений и угрозе убийством.

Челябинск, Елена Васильева

