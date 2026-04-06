Дороги Челябинской области закрыли на просушку

На Южном Урале с 6 апреля часть автодорог общего пользования закрывается на просушку после зимы.

Согласно приказу министра дорожного хозяйства Челябинской области, для машин весом более 6 тонн движение будет временно ограничено.

Действие приказа не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; доставку продуктов питания, лекарств, кормов и других важных категорий

Движение по областным автомобильным дорогам механических транспортных средств и транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых в информационной системе оказания государственной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильную перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов» ФКУ «Росдормониторинг».

Данные не распространяются на дороги, входящие в состав опорной сети региона.

Челябинск, Елена Васильева

