На Таганае с опережением графиков зацвела медуница

На Таганае с опережением привычных графиков зацвела медуница. Как сообщает пресс-служба нацпарка, обычно растение цветет в конце апреля, в последние весны – к 15 числу, а в этом году – в самом начале месяца. Кроме этого, сотрудников Тагана удивило и другое обстоятельство: в этом году цветок сразу раскрыл синие лепестки, тогда как в начале цветения они должны быть розовыми из-за актоциана – красителя с кислой реакцией.

Через день-два он «линяет» до фиолетового, в зрелом возрасте медуница становится синей. Но в этом году на Таганае синими сразу были даже не распустившиеся лепестки.

Такая аномалия может смутить опылителей, которые предпочитают богатые нектаром фиолетовые цветки. В розовых его концентрация куда ниже, а в синих нектара почти нет. Что послужило причиной для смены цвета, на Таганае не знают.

Челябинск, Елена Васильева

