Подросток бросил в компанию молодых людей бутылку с бытовой химией

В Челябинской области под суд отправляется молодой человек, который бросил в незнакомую компанию бутылку с бытовой химией.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по Челябинской области, инцидент случился в Усть-Катаве в ноябре 2025 года. 17-летний обвиняемый вечером пошел в парк у Дворца культуры по улице Комсомольской и из хулиганских побуждений, без причин бросил в сторону малознакомых ребят бутылку, в которой смешал бытовые химические вещества.
В результате химической реакции бутылка разорвалась, едкое вещество попало на троих несовершеннолетних.
Девушке причинен химический ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз, что квалифицировано как легкий вред здоровью, остальные двое парней не пострадали.
Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.
Усть-Катав, Елена Василева
