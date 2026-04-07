Бухгалтер похитила у индивидуального предпринимателя 6 млн рублей

В Челябинске бухгалтер, которая вела дела индивидуального предпринимателя, присваивала его деньги. В общей сложности обвиняемой удалось добыть 6 млн рублей и потратит на свои нужды.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области, 54-летняя обвиняемая в период с августа 2023 года по декабрь 2024 года, работая главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя, пользуясь с руководителем доверительными отношениями и имея возможность распоряжаться денежными средствами, систематически под несуществующими предлогами осуществляла переводы со счета организации на счета своих знакомых, не осведомленных о противоправных действиях.

Похищенными денежными средствами в сумме свыше 6 млн рублей женщина распорядилась по своему усмотрению, в том числе тратила на покупки.

Преступление выявлено предпринимателем при проведении проверки достоверности бухгалтерского учета.

В ходе следствия женщина вину признала и раскаялась в содеянном.

Установлено, что в 2022 году она привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления в г. Санкт-Петербург, где ей назначено наказание в виде условного лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Василева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube