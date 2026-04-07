Налоговая банкротит подрядчика Челябинского метрополитена

Инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Башкортостан требует признать банкротом екатеринбургскую компанию «Спецподземстрой», ранее связанную с работами на Челябинском метрополитене. Информация размещена в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, сообщает «Уралинформбюро».

В качестве основания для требования указана задолженность в размере 108 миллионов рублей. Как следует из информации на портале «Чекко», за фирмой числятся долги по налогам, страховым взносам, пени и штрафам. Операции должника по банковским счетам приостановлены. Заявление налоговиков принято судом.

ООО «Спецподземстрой» зарегистрирована в феврале 2015 года. Практически все контракты компании суммарной стоимостью 344,9 миллиона рублей связаны с недостроенным участком первой линии челябинского метрополитена (от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы»), ни один из них не был завершен.

Последний аукцион фирма выиграла на проведение «обслуживающих процессов» в недостроенном тоннеле челябинской подземки в марте 2021 года – однако управление ФАС Южного Урала аннулировало итоги торгов.

Как писало «Уралинформбюро», антимонопольная служба тогда выявила нарушения в процедуре торгов. Сегодня вместо метрополитена в столице Южного Урала прокладывается линия метротрамвая, в роли генподрядчика выступает московская группа компаний «Моспроект-3», субподрядчик – китайская фирма «16-е управление СиАрСиСи».

Стоит отметить, это не первая попытка кредиторов обанкротить ООО «Спецподземстрой». Ранее с аналогичным требованием выступила межрайонная ИФНС России № 25 по Свердловской области, однако компания погасила долг, дело было закрыто.

Екатеринбург, Елена Васильева

