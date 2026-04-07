На Южном Урале спасатели ночью помогали медикам добраться до роженицы – скорая не смогла проехать по дороге, которой не было

В Челябинской области медикам пришлось прибегнуть к помощи МЧС, чтобы добраться до роженицы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального Минздрава, данная история случилась на одной из ферм у деревни Малая Ультракова Аргаяшского муниципального округа.

Ночью на пульт диспетчера скорой помощи поступил вызов от соседки женщины, которая сообщила о родах. Однако точный адрес фермы назван не был, и медикам пришлось искать место самостоятельно. Когда машина скорой помощи съехала с трассы, её встретили местные жители, вызвавшие помощь.

Осмотрев дорогу, водитель Игорь Смирнов понял: проехать невозможно – путь был подтоплен, размыт и покрыт тонким слоем льда, под которым протекала река шириной более 5 метров. В таких условиях автомобиль бы просто застрял. Фельдшеры СМП Антон Карачурин и Игорь Букин осмотрели местность и убедились: добраться до роженицы на машине невозможно. Они передали информацию диспетчеру, который немедленно вызвал МЧС. На помощь прибыл пожарный расчет 56-й пожарно-спасательной части на автоцистерне «Урал».

С медицинскими сумками и укладками пожарные доставили медиков до домика, где случились роды. В доме не было света, поэтому осматривать маму с ребёнком пришлось с помощью фонарика.

После осмотра с помощью пожарных фельдшеры перенесли маму и малыша на носилки и погрузили в «Урал» и довезли до трассы, где стояла скорая, которая доставила их в Аргаяшскую районную больницу. Там семью встретили реаниматолог, акушер-гинеколог и врач приёмного отделения.

Отметим, что женщина приехала в Аргаяшский округ из другой области. На учёт по беременности она встала на позднем сроке.

Здоровью матери и ребенка ничего не угрожает, уточнили медики.

Челябинск, Елена Васильева

