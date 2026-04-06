Торговый дом ММК более чем в 4 раза увеличил объём реализации трубной продукции

ООО «Торговый дом ММК» в 2025 году более чем в 4 раза увеличило объём реализации трубной продукции благодаря сотрудничеству с партнёрами-переработчиками.

Торговый дом ММК продолжает работу по трансформации бизнес-модели продаж трубной продукции. Сегодня 99% такой продукции в ассортименте сбытовой компании производится партнёрами из рулонов горячекатаного проката ММК. Объём выпуска трубной продукции по схеме подряда в 2025 году достиг 67,8 тыс. тонн (16 тыс. тонн в 2024 году ). В 2026-м этот показатель планируется увеличить в несколько раз.

К партнёрской сети сбытовой компании в прошлом году добавились шесть новых участников. Общее число действующих партнёров достигло 11, их производственные мощности размещены на 14 площадках в разных регионах страны. В настоящее время Торговый дом ММК работает с клиентами из всех федеральных округов России.

Магнитогорск, Елена Васильева

