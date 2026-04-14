Челябинец женился, а через сутки подписал контракт и ушел на СВО

Советский районный суд Челябинска признал недействительным брак, заключенный мужчиной за сутки до подписания контракта о прохождении военной службы на СВО.

Как сообщает пресс-служба судов Челябинской области, брак был зарегистрирован в 2025 году, При этом новобрачные не были знакомы до регистрации отношений, после свадьбы не проживали вместе и не вели общего хозяйства. Намерения создать семью у пары отсутствовали.

С инициативой проверить законность союза выступили родственники военнослужащего, обратившиеся в прокуратуру. По их данным, женщина сразу после заключения брака подала заявление на получение социальных и страховых выплат, полагающихся семьям участников спецоперации.

Суд посчитал такой союз фиктивным и противоречащим закону. Брак признан недействительным, запись акта о его заключении аннулирована.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube