ЧелГУ провёл профориентационные встречи для участников чемпионата «Абилимпикс»

В Екатеринбурге и Челябинске в рамках профориентационного марафона прошли встречи для школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и представителей вузов. Ребятам рассказали о возможности обучения в учебных заведениях Урала и о том, как определиться с будущей карьерой. Организатором выступил Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета.

На мотивационном тренинге «Мой путь к карьере» в Екатеринбурге с абитуриентами встретились представители Челябинского государственного университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева.

Представители учебных заведений рассказали поступающим о направлениях подготовки, условиях обучения и поступлении в вузы для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, специалисты организовали беседу о причинах неправильного профессионального определения и планировании карьерной траектории с учётом нарушений здоровья. Начальник РУМЦ ЧелГУ Наталья Романович провела профориентационное тестирование с использованием компьютерного диагностического комплекса «Профориентатор» и консультирование по результатам тестирования.

В Мотивационно-профориентационной встрече «Мечтай! Действуй! Побеждай!» в столице Южного Урала приняли участие обучающиеся и представители из более чем 10 общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования Челябинской области. Цель встречи – дать ребятам ориентир, как определиться с будущей профессией и местом обучения. Будущим абитуриентам рассказали о чемпионате «Абилимпикс», который может помочь им в выборе будущей профессии, планировании карьеры и формировании навыков уверенного поведения в стрессовых ситуациях.

Всего в профориентационных мероприятиях приняли участие более 100 обучающихся школ и колледжей из Свердловской и Челябинской областей.

«Организация профориентационных мероприятий является одним из ключевых направлений в деятельности сети Ресурсных центров высшего образования, эффективным инструментом будущего трудоустройства выпускника. Ежегодно подобные мероприятия мы проводим в разных форматах, для разных целевых аудиторий и площадок», – говорит Наталья Романович.

Получить дополнительную информацию по вопросам профориентации, получения высшего образования и содействия трудоустройству можно в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ЧелГУ по телефонам +7(351)799-71-55, 8 800 302-71-55 или электронной почте rumc@csu.ru.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube