Над Челябинской областью скапливается смог

В Челябинской области с 5 часов утра 16 апреля будет введен режим неблагоприятных метеоусловий. Погода в регионе способствует накоплению в воздухе вредных веществ и образованию смога. Об этом сообщает центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Челябинской области.

Режим НМУ распространится на все территории, за исключением юго-восточных и юго-западных: Локомотивного, Троицкого, Брединского, Варненского, Чесменского, Карталинского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Агаповского и Магнитогорского округов. Предварительно, НМУ объявлены до 19:00 17 апреля 2026 года.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube