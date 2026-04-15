В Челябинской области протестируют систему оповещения граждан через домофоны

В Челябинской области собираются протестировать новый канал оповещения об угрозах – через домофоны в квартирах. Об этом рассказал заместитель министра общественной безопасности Николай Зубарев.

Новый способ оповещения южноуральцев обсудили на форуме «Умный город и безопасная среда» в Москве. По задумке, трубка будет передавать сообщение об опасности даже в неактивном состоянии: снимать ее для прослушивания не потребуется, сообщает «АиФ-Челябинск».

Также сигнал тревоги придет на мобильные телефоны, если на них установлено приложение для работы с домофоном. Пока тестирование проведут только в одной многоэтажке региона. Для массового внедрения есть две преграды: нужно собрать согласие жильцов на обработку персональных данных и компенсировать домофонным компаниям расходы на передачу сигнала.

Если эксперимент пройдет успешно, областное министерство свяжется с МЧС, чтобы внести поправки в федеральные законы и сделать домофонное оповещение повсеместным.

Челябинск, Елена Васильева

