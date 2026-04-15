Под Магнитогорском выявлена порча плодородной земли на 60 млн рублей

Магнитогорская природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства в сфере землепользования.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе надзорного органа, на территории Чесменского муниципального округа на земельных участках сельскохозяйственного назначения произведено незаконное снятие, перемещение и перекрытие плодородного слоя почвы, структура земельных участков нарушена, в результате чего произошло ухудшение состава и свойств почвы.

Земельные участки приобретены гражданином на основании договоров купли-продажи и аренды с видом разрешенного использования «для товарного сельскохозяйственного производства», однако указанная деятельность им не осуществляется.

Обязанность по сохранению земельных участков не исполнена, дальнейшее использование земельных участков в соответствии с целевым назначением невозможно без восстановления их плодородия. По расчетам специалистов размер причиненного почвам вреда составил 59,7 млн рублей.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском о взыскании с собственника земельных участков причиненного вреда, а также о возложении обязанности по проведению рекультивации земельных участков.

Решением суда исковые заявления прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Магнитогорск, Елена Васильева

