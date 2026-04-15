Сотрудника Росгвардии в Челябинске заподозрили в получении крупной взятки

Старший инспектор Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Уголовное дело возбуждено Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области.

Выявили факт взяточничества сотрудники УФСБ по Челябинской области. По версии Следственного комитета, инспектор с февраля 2024 года по март 2026-го получал деньги от руководителя группы охранных предприятий. В обмен это он ускорял получение разрешений, заранее предупреждал о плановых и внеплановых проверках, не составлял протоколы при выявлении нарушений, а также предоставлял информацию о деятельности других охранных предприятий. В общей сложности росгвардеец получил не менее 295 тысяч рублей.

Следователи СК России провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ и избрании меры пресечения. Расследование продолжается, проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

