В Челябинской области уже начался грибной сезон

В национальном парке Таганай обнаружили первые грибы. На солнечных опушках, где почва уже оттаяла, на поверхности появились первые стробилюрусы съедобные или шишколюбы, – сообщает пресс-служба парка. Но пробовать их на вкус не стоит. Эти мелкие коричневые грибки на тонкой бежевой ножке – двойники смертельно ядовитой поганки, энтоломы весенней.

Еще один гриб, открывший сезон – гименосцифус эпифильный. Оранжевые плодовые тела появляются на гниющей коре и веточках. Гименосцифус такой крошечный, что никому и в голову не пришло проверять, съедобен ли он. Кстати, для парка гриб является новым 690 видом, – отметили в пресс-службе.

Фото Национального парка Таганай

