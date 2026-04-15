российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 15 апреля 2026, 12:25 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

В Челябинской области уже начался грибной сезон

Фото: Национальный парк Таганай

В национальном парке Таганай обнаружили первые грибы. На солнечных опушках, где почва уже оттаяла, на поверхности появились первые стробилюрусы съедобные или шишколюбы, – сообщает пресс-служба парка. Но пробовать их на вкус не стоит. Эти мелкие коричневые грибки на тонкой бежевой ножке – двойники смертельно ядовитой поганки, энтоломы весенней.

Еще один гриб, открывший сезон – гименосцифус эпифильный. Оранжевые плодовые тела появляются на гниющей коре и веточках. Гименосцифус такой крошечный, что никому и в голову не пришло проверять, съедобен ли он. Кстати, для парка гриб является новым 690 видом, – отметили в пресс-службе.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Наука, Общество, Россия,