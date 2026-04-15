В Челябинской области на одном из предприятий в Коркино под завалами грунта погиб человек.
Как сообщает пресс-служба СКР по Челябинской области, трагедия произошла 28 марта 2026 года. Во время строительно-монтажных работ на подконтрольном предприятию участке обрушился грунт. В результате погиб 25-летний работник подрядной организации, еще один получил травмы.
Обстоятельства трагедии выясняются. Виновные будут установлены после проведения следствия и экспертиз.
Коркино, Елена Васильева
