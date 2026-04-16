Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом пришли к подростку, расписавшему стены в подъезде

В Челябинской области подросток попал в полицию за то, что расписал стены в подъезде.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУВД по региону, оперативники Центра по противодействию экстремизму регионального ГУ МВД пришли к 17-летнему жителю Челябинска. Молодой человек нанес на стены подъезда жилого дома запрещенную символику.

По месту жительства подозреваемого в вязи с этим были проведены обыски, изъята компьютерная техника и сотовый телефон.

Дознанием отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ (вандализм).

Проводятся следственные действия, направленные на установление мотивов задержанного и обстоятельств совершения противоправного деяния.

Челябинск, Елена Васильева

