Две челябинки и риэлтор завысили стоимость жилья и земли, нанеся бюджету России крупный ущерб

Две многодетные матери и риэлтор из Челябинской области попали под уголовное дело после того, как совершили махинацию с бюджетными выплатами.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год жительницы Чесменского района, будучи многодетными матерями и имея право на меры поддержки по ипотечному кредитованию в рамках национального проекта «Демография», при содействии риелтора предоставили при оформлении ипотечных кредитов заведомо ложные сведения в банки. В результате они завысили стоимость приобретаемых жилых домов и земельных участков в Чесменском районе на 450 тысч рублей. Ипотечная задолженность была погашена за счет средств федерального бюджета. Ущерб бюджету РФ был оценен как крупный.

Преступление выявлено сотрудниками ГЭБиПК ОМВД России по Чесменскому району, которые осуществляют оперативное сопровождение.

В настоящее время следователями СК при силовой поддержке Росгвардии произведены обыски по местам жительства подозреваемых. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Челябинской области.

Челябинск, Елена Васильева

