На участке М-5 «Урал» введен реверс из-за аварийного моста

С четверга, 16 апреля, на 1766-м километре трассы М-5 «Урал» вводится временное ограничение движения. Как сообщает УПРДОР «Южный Урал», поводом послужило аварийное состояние моста Атлян. Проверка выявила необходимость капремонта, но до начала работ проезд по мосту будет организован реверсивно – речь идет об участке в 400 метров. Скорость движения по нему также будет снижена – до 40 км/ч.

Капитальный ремонт моста запланирован на второй квартал 2026 года и займет около двух лет. Для транзитного транспорта на время работ будет организован объезд.

Челябинск, Елена Васильева

