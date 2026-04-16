Умер бывший главный гаишник Челябинска

Скончался бывший начальник ГАИ Челябинска Алексей Горшков. Ему было 45 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Челябинской области.
Алексей Горшков начал службу в полиции в 1998 году с должности участкового Ленинского района Челябинска. С января 2014-го начал работать заместителем начальника городской ГИБДД УМВД РФ, а с октября 2019-го возглавил ее.
В апреле 2022 года Алексей Горшков официально ушел на пенсию. Сообщается, что он долгое время болел.
Челябинск, Елена Васильева
