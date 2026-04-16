В Касли беспризорные собаки напали на 11-летнего мальчика

В городе Касли беспризорные собаки напали на 11-летнего мальчика. По данному факту организована проверка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Челябинской области, об инциденте правоохранительным органам стало известно из СМ. В публикации говорилось о том, что на

улице Ломоносова в городе Касли стая безнадзорных собак напала на 11-летнего мальчика, который шел на детскую площадку. В результате пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

По данному факту следователем следственного отдела по городу Касли следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время на место происшествия направлена организация по отлову безнадзорных собак. Следователи выясняют, по чьей вине произошло нападение животных на ребенка.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube