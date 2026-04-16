Следователи проверяют информацию о кишечной инфекции в детском саду

В Челябинске следователем СК выясняются обстоятельства отравления воспитанников образовательного учреждения.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Челябинской области, родители одного из детских садов сообщили о вспышке кишечной инфекции. По предварительным данным, один ребенок госпитализирован. Взрослые обеспокоены за здоровье детей.
По данному факту следователем регионального СКР организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).
В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в дошкольном учреждении.
Челябинск, Елена Васильева
