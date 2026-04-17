ММК принимает престижный форум по цифровизации и IT в металлургии

На Южной Урале на берегу озера Банное на территории санатория «Юбилейный», входящего в структуру Магнитогорского металлургического комбината, начал работу VI Международный форум по цифровизации и IT в металлургической отрасли Smart Mining & Metals. Организатором масштабного мероприятия выступила Информационная группа ComNews при поддержке ММК.

Форум объединил около 400 участников и более 100 спикеров. В их числе ключевые игроки отрасли: менеджеры металлургических компаний, руководители и специалисты по цифровой трансформации, ИТ и информационной безопасности, ведущие разработчики программного обеспечения, эксперты и аналитики. Ключевыми темами для обсуждения стали импортозамещение, промышленная роботизация, искусственный интеллект и кибербезопасность.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ММК, первый день форума был посвящен экскурсионной программе: гости осмотрели Магнитогорск и посетили производственную площадку ММК. Деловая программа, состоящая из двух дней, стартовала 16 апреля.

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев приветствовал участников, подчеркнув стратегическую роль цифровизации для комбината и всей отрасли.

«Цифровизация для Группы ММК – одно из важнейших направлений работы. За последние пять лет мы внедрили более 100 проектов с накопительным эффектом примерно 7 миллиардов рублей. Сегодня перед металлургами стоят серьёзные вызовы: мы все сосредоточены на импортозамещении в ИТ, серьёзное внимание уделяем информационной безопасности. Мы готовы делиться своим опытом и достижениями и с большим интересом слушать о ваших идеях и наработках. Уверен, наша гостеприимная площадка позволит вам плодотворно поработать, обрести новые контакты и найти партнёров для совместных проектов», – отметил Павел Владимирович.

Ключевым событием первого делового дня стала пленарная дискуссия «Цифровая переплавка: новое качество промышленности». Под модерацией генерального директора и главного редактора ИГ «КомНьюс» Леонида Коника представители ПАО «ММК», «Северстали», «АЛРОСА», «Полюса», фирмы «1С» и ГК InfoWatch обсудили внедрение отечественного ПО, риски композитной архитектуры и экспортный потенциал российских решений.

На тематических сессиях участники форума обменялись мнениями о перспективах цифровой трансформации производственных и корпоративных процессов, применении цифровых двойников, искусственного интеллекта и промышленной роботизации, а также о новых вызовах в области информационной безопасности. На площадке форума организована выставка цифровых решений «Прикоснись к цифровизации», на которой отечественные разработчики демонстрируют инновационные IT-решения, программное обеспечение и телеком-оборудование.

17 апреля форум продолжил работу. В рамках мероприятия состоится демодень Индустриального центра компетенций (ИЦК) «Металлургия», где участникам представят особо значимые проекты импортозамещения.

Участие в сессии примут представители «ММК-Информсервис», которые расскажут о платформе бизнес-процессов и документов «АТАЧ». Платформа включена в список особо значимых проектов Минпромторга РФ в рамках ИЦК «Металлургия». В ходе выступления специалисты представят её уникальные возможности, а также проведут живую демо-презентацию одного из широкой линейки решений платформы АТАЧ – кадрового электронного документооборота (КЭДО).

Магнитогорск, Елена Васильева

