На Южном Урале в марте подешевела рыба, и подорожали телевизоры

В марте годовая инфляция на Южном Урале немного замедлилась и составила 5 процентов. За месяц цены выросли на 0,6 процента. Непродовольственные товары в цене выросли умеренно, несколько больше подорожали услуги и продукты, сообщает пресс-служба Челябинского отделения ЦБ РФ.

Рыба и мясо за март подешевели. В основном снижение стоимости рыбопродуктов связано с увеличением объемов вылова отдельных видов рыбы в стране. Цены на мясо снижались из-за наращивания выпуска местной продукции. В преддверии праздника в марте заметно выросли цены на яйца. В связи с повышенным спросом производители и поставщики перенесли в их стоимость затраты на корма, ветпрепараты, упаковку и доставку.

Подорожали телевизоры, смартфоны и ноутбуки. Их стоимость подросла в связи с увеличением издержек импортеров и производителей, которые начали регистрироваться в системе «Честный знак» для маркировки радиоэлектронной продукции с 1 мая.

Из-за низкого сезона и уменьшения спроса подешевел отдых в санаториях. Снизилась также стоимость аренды квартир из-за роста предложения недвижимости в связи с увеличением ввода многоквартирных домов в регионе.

Подорожал отдых за рубежом. В частности, выросли в цене туры в Египет, Турцию, страны Закавказья. Сказались высокий сезон в ряде стран и переориентация спроса по отдельным направлениям.

В целом по стране годовая инфляция продолжила замедляться и составила в марте 5,9%.

Челябинск, Елена Васильева

