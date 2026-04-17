На Южный Урал не пропустили грузовик с клубникой

Россельхонадзор не пустил на Южный Урал 4,4 тонны клубники.
Как сообщает пресс-служба ведомства, грузовик с ягодами из Казахстана остановили на пункте пропуска на границе с Южным Уралом. Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при проверке маркировки – на этикетках к товару не было указано точное место сбора и производства.
Грузовик с продукцией направили обратно в Казахстан.
Челябинск, Елена Васильева
