На Южный Урал не пропустили грузовик с клубникой

Россельхонадзор не пустил на Южный Урал 4,4 тонны клубники.

Как сообщает пресс-служба ведомства, грузовик с ягодами из Казахстана остановили на пункте пропуска на границе с Южным Уралом. Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при проверке маркировки – на этикетках к товару не было указано точное место сбора и производства.

Грузовик с продукцией направили обратно в Казахстан.

Челябинск, Елена Васильева

