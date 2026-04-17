Сварщик-любитель поджёг четыре балкона и три квартиры

200 часов обязательных работ получил сварщик-любитель, по вине которого произошел крупный пожар в многоквартирнике.

Как напоминает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области, в Аше 40-летний местный житель 2 мая 2025 года проводил сварочные роботы на балконе своей квартиры на улице Нелюбина. Искры отлетели на балкон этажом ниже, попали на горючие материалы и спровоцировали пожар.

Огонь уничтожил и повредил балконы четырех квартир, а также сами квартиры. Кроме того, пострадало общедомовое имущество. Общая сумма ущерба превысила 770 тысяч рублей.

Мировой суд признал 40-летнего мужчину виновным по статье 168 УК РФ – уничтожение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с источником повышенной опасности. Поскольку обвиняемый признал свою вину и частично возместил убытки, его приговорили к 200 часам обязательных работ.

Челябинск, Елена Васильева

