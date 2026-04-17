На территории Челябинской области объявлена акция «Мотоциклист»

ГИБДД проведет профилактическую акцию с 17 по 19 апреля. Сотрудники полиции будут проверять водителей мотоциклов, мопедов и других видов мототехники. Их будет интересовать, в том числе, использование мотошлема и соблюдение ПДД. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним мотоциклистам, водителям техники с измененной конструкцией. Гаишники также проверят автомастерские и иные места переоборудования мототранспорта.

С водителями будут проводится профилактические беседы. Нарушителей привлекут к ответственности, в том числе с аннулированием регистрации.

С начала года на территории Челябинской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых пострадали 11 человек.

Челябинск, Таисья Исупова

