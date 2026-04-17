В опрокидывании вагонов поезда «Москва – Челябинск» обвиняют небрежного инженера

В Ульяновской области предъявлено обвинение инженеру, допустившему нарушения, повлекшие сход пассажирского поезда «Москва – Челябинск».

Следственными органами ЦМСУТ СК России предъявлено обвинение инженеру сетевого диагностического комплекса инфраструктуры «ЭРА+» № 519 Самарского центра диагностики и мониторинга устройств инфраструктуры ОАО «РЖД» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

По версии следствия, 27 марта 2026 года обвиняемый при выполнении своих обязанностей допустил преступную небрежность: получив расшифровку дефектограммы железнодорожного полотна по участку Куйбышевской железной дороги с 888-го км по 1078-го км, инженер выявив имеющиеся на ней дефекты, не инициировал вторичный более детальный контроль. В результате 3 апреля 2026 года на 953-м км перегона ст. Путевой – ст. Бряндино Куйбышевской железной дороги при следовании пассажирского поезда № 302 сообщением «Москва – Челябинск» допущен сход 8 вагонов по причине излома рельса из-за наличия дефекта, не установленного при расшифровке дефектограммы.

Вследствие неосторожных действий обвиняемого более 80 пассажирам поезда, в том числе детям, причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры ОАО «РЖД». Размер ущерба устанавливается.

Как сообщает пресс-служба СКР, инженер находится на свободе под запретом определенных действий. Экспертизы и опрос свидетелей продолжаются.

Челябинск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube