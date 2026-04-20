Мурашко назначил Южно-Уральскому медуниверситету ректора

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета нового ректора. Им стала Ольга Абрамовских. Контракт заключен сроком на пять лет.

«Ольга Сергеевна Абрамовских – ученый, доктор медицинских наук, доцент и активный участник научной и образовательной жизни нашего университета. Окончив Челябинскую государственную медицинскую академию с отличием в 1999 году по специальности «Педиатрия», неустанно трудится на благо медицины и нашего университета. Её научные интересы охватывают широкий спектр тем, включая иммунологию, молекулярную генетику, медицинскую микробиологию и вирусологию, а также персонифицированную медицину социально значимых заболеваний», – сообщает пресс-служба вуза.

Ольга Абрамовских является автором более 250 научных публикаций, среди которых более 70 статей в международных изданиях Scopus и Web of Science.

С сентября 2021 года Абрамовских занимает должность заведующего кафедрой Клинической лабораторной диагностики ЮУГМУ, с января 2023 года – проректора по образовательной деятельности. С марта 2024 года исполняла обязанности ректора ЮУГМУ.

Челябинск, Елена Васильева

