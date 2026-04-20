Челябинская ООО пыталась «отмыть» 11 млн через махинации с налогами

Челябинская фирма пыталась через махинации с налогами «Отмыть 11 млн рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по региону, в период с апреля по май 2024 года ООО «Вторметком» систематически перечисляло на свой единый налоговый счет суммы, которые многократно превышали реальные налоговые обязательства.

За период с октября 2023 года по декабрь 2024 года уплаченные обществом платежи более чем в 7 раз превысили сумму исчисленных налогов. При этом налогоплательщик неоднократно подавал в налоговый орган заявления о возврате образовавшейся переплаты, либо о зачёте в счёт уплаты налогов третьих лиц.

Проверка показала, что фактической целью перечислений являлся обход ограничений федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

Судом установлено, что ООО «Вторметком» отнесено Банком России к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. Кроме того, в отношении общества принимались решения об исключении из ЕГРЮЛ по основанию, связанному с легализацией преступных доходов.

Установлена аффилированность общества с контрагентами, многие из которых также имеют высокий уровень риска, либо находятся в стадии ликвидации.

Кроме того, перечисленные на единый налоговый счет денежные средства впоследствии выводились через подконтрольные организации и физических лиц.

Решением Арбитражного суда Челябинской области 18 платёжных поручений признаны недействительными, на налоговый орган возложена обязанность перечислить денежные средства в размере около 11 млн рублей, находящиеся на едином налоговом счёте общества, в доход Российской Федерации.

Челябинск, Елена Васильева

