Все желающие теперь смогут поделиться своими идеями с ММК – через специальный цифровой модуль «Управление идеями»

Магнитогорский металлургический комбинат завершил второй этап проекта по развитию информационной системы управления проектной деятельностью (ИСУПД) «Эволюция». Введен в промышленную эксплуатацию цифровой модуль «Управление идеями», возможности которого были масштабированы на все предприятия Группы ММК.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ММК, этот инструмент позволяет подавать предложения как сотрудникам, так и внешним пользователям. К концу 2025 года к системе подачи идей были подключены все дочерние предприятия ММК, расположенные в Магнитогорске. Финальным этапом стал запуск цифрового модуля в промышленную эксплуатацию на ММК-УГОЛЬ.

Подача и регистрация идей максимально упрощены, и осуществляются через мобильное приложение «Эволюция», доступное в RuStore. Предложения могут касаться совершенствования технологий, повышения уровня промышленной безопасности, снижения затрат, экологических инициатив и модернизации оборудования. Общая база данных в настоящий момент насчитывает свыше 84 тыс. зарегистрированных идей.

Эффективность расширенной системы подтверждается итогами рационализаторской деятельности за 2025 год. На рассмотрение экспертных комиссий поступила 8071 идея, что на 12,4% больше показателя предыдущего года. Три четверти предложений получили одобрение, а 50% из них уже внедрены в работу. Суммарный экономический эффект составил 287,4 млн рублей. Авторам идей выплачено свыше 27 млн рублей вознаграждений.

ИСУПД «Эволюция» разработана в рамках программы импортозамещения на базе отечественной платформы Visary Project. На основной площадке ММК система позволяет управлять неограниченным количеством проектов, программ и портфелей одновременно. Функционал включает инструменты планирования, контроля и бюджетирования для точного расчета эффективности. В систему внедрены механизмы управления рисками и интерактивные панели управления, обеспечивающие оперативный доступ к отчетности в соответствии с ролями участников.

Магнитогорск, Елена Васильева

