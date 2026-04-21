С челябинца требут миллион за ДТП, в котором пострадал младенец

В Челябинске под суд попал автолюбитель, по виде которого в ДТП младенец получил тяжелые травмы.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по региону, 5 августа 2025 года 62-летний обвиняемый, управляя автомобилем Nissan Qashqai , двигаясь по Новоградскому проспекту в направлении от посёлка Пригородный к ул. Петра Столыпина, не уступил дорогу транспортному средству Hyundai Sonata, движущемуся попутно. После столкновения машин пострадал младенец 2025 года, которого перевозили в Hyundai Sonata. Врачи диагностировали у ребенка травму головы, включающую перелом свода черепа и ушиб головного мозга легкой степени.

Законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего заявлен гражданский иск на сумму 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Елена Васильева

