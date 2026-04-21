Подросток стряхнул пепел сигареты за шиворот ребенку

В Магнитогорске подросток без причины скинул пепел за шиворот маленькому ребенку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел в сентябре 2025 года. 17-летний местный житель стоял на перекрестке в центре Магнитогорска, курил, и потом скинул тлеющую часть сигареты за шиворот куртки трехлетнего реьенка, который стоял на светофоре рядом с матерью. У пострадавшего был диагностирован ожог.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Исковые требования прокурора в интересах несовершеннолетнего потерпевшего о возмещении причиненного морального вреда были также удовлетворены.

Магнитогорск, Елена Васильева

