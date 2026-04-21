Директор турбазы взял субсидию в 19 млн, но делать ничего не собирался. Теперь за ним пришла ФСБ

В Челябинской области СКР возбудила уголовное дело в отношении директор турбазы «Синегорье». 45-летний мужчина подозревается в том, что взял у государства субсидию в 19 млн рублей на благоустройство турбазы на Байкале. При этом, по версии следствия, выполнять условия соглашения подозреваемый не собирался. Ущерб оценен пока только по одному эпизоду, расследование продолжается.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые сейчас сопровождают уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Решается вопрос о мере пресечения.

В доме и на месте работы подозреваемого прошли обыски, следствие устанавливает других участников сговора.

Челябинск, Елена Васильева

