Мужчина с арбалетом пытался «закинуть» в колонию наркотики

Мужчину с арбалетом поймали у стен ИК-10 в Кыштыме. С помощью оружия он пытался доставить на зону наркотики.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области, гражданин 1994 года рождения пытался осуществить переброс наркотиков с помощью арбалета. К двум стрелам, предназначенным для выстрела, мужчина примотал свертки с веществом темно-зеленого цвета.
Благодаря работе сотрудников оперативного отдела учреждения и ОНК МО МВД России «Кыштымский» противоправные действия были пресечены, а запрещенные вещества изъяты.
ГУФСИН России по Челябинской области напоминает, что попытки доставки на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов, в том числе наркотических средств, мобильных телефонов и иных средств связи, влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации административную и уголовную ответственность.
Челябинск, Елена Васильева
